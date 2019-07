Pink en live, Elvis Presley au ciné, Glastonbury... les news musique de la semaine !

Semaine chargée côté musique...! On commence avec LE concert parisien qu'il ne fallait pas manquer cette semaine : Pink à Paris La Défense Arena ! La star américaine a investi l'immense salle pour mieux en mettre plein les yeux au public. On préfère vous le dire, c'était spectaculaire. Aussi, vous n'avez pas pu passer à côté de Glastonbury, LE festival britannique qui n'a plus rien à prouver : Miley Cyrus, The Cure, Billie Eilish... un line-up à en faire pâlir Coachella. Des performances incroyables, une météo peu capricieuse... que demander de plus ?

Miley Cyrus était à Glastonbury

Et d'ailleurs, Christine & The Queens a profité de son passage à Glastonbury pour parler de l'avenir des femmes dans l'industrie... à quand plus de femmes derrière les consoles d'ingénieurs ? Bientôt, on l'espère.

Plus de femmes à des postes techniques ?

On continue avec une icône de la musique qui, bientôt, pourrait avoir son biopic au cinéma : tenez-vous bien, une poignée d'artistes sont en lice pour interpréter le rôle d'Elvis Presley.

Qui pour jouer Elvis ?

Toujours au ciné, on attend le live- action du Roi Lion avec impatience. Et justement, on sait enfin quel artistes doubleront la version française. Alors, qui pour interpréter Nala après Queen B ?

Enfin, on termine avec un festival - et pas des moindre : se déroule en ce moment même le Main Square Festival avec notamment Macklemore, Martin Garrix ou encore Christine & The Queens.

Rendez-vous la semaine prochaine pour plus de news musicales !