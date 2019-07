Pink en live à Paris la Défense Arena, ça donne quoi ?

Après des années d'absence, Pink faisait hier soir son grand retour en France à Paris la Défense Arena. Dire que les fans l'attendaient serait un euphémisme : pour rappel, les places se sont vendues en quelques secondes seulement. Ils étaient donc des milliers hier soir à vibrer au rythme des tubes de la chanteuse américaine (venue défendre son dernier opus, Hurts 2B Human). Une chose est sûre, celle qui nous a habitué à des shows spectaculaires n'a pas perdu la main. Voyez plutôt :

???? MOMENT MYTHIQUE : @Pink s’est envolée très très haut dans les hauteurs de @ParisLaDefArena ! ???????? MAIS QUELLE FOLIE ???? Merci Pink pour ce show GRANDIOSE !#ParislaDefenseArena @ParisLaDefense pic.twitter.com/e1O9G0pJ1d — Paris La Défense Arena (@ParisLaDefArena) 3 juillet 2019

???? QUEL SHOW MAGNIFIQUE DE @Pink À @ParisLaDefArena ???????? La star internationale en met plein la vue aux 40 000 spectateurs de la plus grande salle d’Europe ! #ParislaDefenseArena #pink pic.twitter.com/Aw8owfMzbs — Paris La Défense Arena (@ParisLaDefArena) 3 juillet 2019

Ok le concert de @Pink à Paris ce soir est le plus beau auquel j’ai assisté ! #BeautifulTrauma #Pink pic.twitter.com/2S9nCTCR2q — Pauline Knaff (@knaffpoh) 3 juillet 2019

Pink !! L’incroyable survol de P!nk en concert ce soir à Paris. Jamais vu ça ! pic.twitter.com/ReZ9UFw69K — Antoine Fonteneau (@antoinfonteneau) 3 juillet 2019

"Beau", "fou"... les qualificatifs ne manquent pas ! Pink a littéralement survolé la salle, devant le regard émerveillé (et médusé) des spectateurs. Côté setlist, elle a su trouver l'équilibre parfait : Get The Party Started pour ouvrir le show, Who Knew, Funhouse, Raise Your Glass, So What ou encore Just Like Fire ont retenti dans l'arène. Ajoutez à cela les nouveaux titres tels que Hustle ou Walk Me Home et vous obtenez LE show parfait de ce début d'été.