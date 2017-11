Pink, Ed Sheeran, Sia...les meilleurs clips du mois de novembre

Il est grand temps de tirer un trait sur le mois de novembre et d’accueillir avec joie le joli mois de décembre et les fêtes de fin d'année. Mais avant de tourner la page, petit bilan du meilleurs des clips du mois passé ! On lance la rétrospective clipologie du mois de novembre avec la vidéo Beautiful Trauma de Pink. Quelques jours après sa performance à couper le souffle lors des American Music Awards, la chanteuse dévoilait une vidéo aux tons pastels et pétillants. Une vidéo loufoque et grinçante où les apparences cachent des choses pas très jolies. Avec en prime la participation de l'acteur Channing Tatum !

Si Ed Sheeran doit dévoiler cette nuit un remix de son Perfect avec Beyoncé en featuring, le chanteur avait déjà ravi ses fans avec une vidéo à l'ambiance très Noël. Quand Ed Sheeran part en virée au ski avec sa dulcinée et leurs amis, il nous fait rêver !

Sia nous a plongé dans l'ambiance de Noël dès le courant novembre, en dévoilant l'album Everyday Is Christmas. Pour le clip illustrant la chanson Santa's Coming For Us, l'australienne s'est offert les services, entre autres, des acteurs Kristen Bell (The Good Place) et Caleb McLaughin ( Lucas de Stranger Things).

Trois clips sinon rien pour la première collaboration de Selena Gomez & Marsmello. Après avoir dévoilé un clip "vizualiser" et une vidéo verticale pour Wolves, le DJ et la chanteuse ont fini par dévoilé un véritable clip officiel terriblement sombre et sensuel !

Lors du concert parisien Kiwi, le dernier single extrait de l'album d'Harry Styles, était le plus plébiscité au jeu de l'applaudimètre. La star n'a pas déçu ses fans avec un clip complètement déjanté où des enfants se lancent dans une bataille de cupcakes avant que des chiots n'interviennent. Beaucoup trop mignon !

Après un clip très impressionnant pour Basique, la toute nouvelle vidéo d'Orelsan était particulièrement attendue. Il a une nouvelle confié la réalisation au duo Greg&Lio (qui ont signé tous les très beaux clips de Jain) pour un résultat au top. Quand au milieu de la grisaille surgissent des éléments oniriques c'est que tout va bien !

C'est avec un clip décapant que NERD a annoncé son grand retour. La formation de prédilection de Pharrell Williams s'est offert Rihanna pour un featuring éclatant. Dans Lemon la chanteuse rase le crane d'une danseuse et c'est d'une beauté folle ! S'en suivent ensuite trois minutes de danse ultra dynamique.

On referme la rétrospective des clips du mois de novembre avec notre coup de cœur musical de la semaine, I Got The Balls d'Ana Zimmer. En plus de dévoiler une petite merveille de dream pop énergique, la chanteuse propose un clip très esthétique, véritable régal pour les yeux