Pink : Ecoutez All I Know So Far, son album live !

De ses débuts avec Lady Marmelade en 2001 à son dernier album Hurts 2B Human, sorti en 2019, en passant par les tubes So What, Raise Your Glass, What About Us ou encore Just Give Me a Reason, la superstar Pink aura également marqué le public par ses performances incroyables. Des show en live où elle semble littéralement habitée et durant lesquels il n'est pas rare qu'elle se promène dans les airs. Et justement, alors qu'elle s'apprête à faire son grand retour sur le devant de la scène, l'artiste américaine vient de dévoiler All I Know So Far: Setlist, un album live contenant treize morceaux extraits de sa dernière tournée mondiale Beautiful Trauma World Tour.

Un projet qui vient de pair avec la sortie prochaine d'un documentaire sur sa vie et sa carrière et qui vient s'ajouter au titre Cover Me In Sunshine sur lequel elle est accompagnée de sa fille Willow Sage. Vous pourrez d'ailleurs le retrouver sur les ondes de Virgin Radio où il a su séduire les auditeurs en manque de leur idole. Mais pour l'heure, c'est sur cet opus enregistré en live qu'il faut se ruer. Un projet qui met en avant les performances vocales de la chanteuse et qui démontre, une fois de plus, toute l'étendue de son talent.