Pink dévoile le clip de Can We Pretend et c'est à voir !

En avril dernier, Pink dévoilait Hurts 2B Human, un album éclectique qui, inévitablement, a surpris : la chanteuse a choisi de s'entourer d'artistes venant d'horizon différents comme Khalid ou encore Cash Cash. Et justement, c'est avec le trio qu'elle a travaillé Can We Pretend. Après avoir dévoilé le clip poignant de 90 Days (qui, on le rappelle, peint une vie de couple qui n'est pas toujours rose), elle a cette fois opté pour Can We Pretend. Voyez plutôt :

Une petite virée dans l'espace, ça vous dit ? C'est en tout cas que la vidéo propose. On reconnaît les couleurs vives de Cash Cash tandis que Pink y est représentée. On ne peut pas parler de clip à proprement parler (on préfèrera "vidéo animée") mais Pink ne pouvait pas trouver meilleure façon de mettre la chanson en images !

Et la bonne nouvelle, c'est que les fans pourront entendre le titre en live lors de sa venue à Paris !