Pink dévoile Cover Me In Sunshine, enregistré avec sa fille Willow

Enfin ! Après des mois de silence et de confinement, Pink est de retour dans la sphère musicale avec un nouveau morceau. Celle qui nous avait offert 2B Human en 2019 (où l'on retrouvait notamment Khalid) a choisi cette fois d'enregistrer un morceau avec sa fille Willow : "Cover Me In Sunshine avec ma petite fille est sorti !" a t-elle ainsi annoncé sur Instagram. "J'espère qu'elle vous donnera le sourire".

En cette période "difficile" comme le souligne si bien l'artiste, rien de tel qu'un morceau rempli de lumière. C'est sur Tik Tok que l'interprète de Try avait déjà "teasé" cette collaboration en partageant quelques courts extraits. Cette fois, nous pouvons profiter du morceau dans son intégralité et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a même un clip pour le porter.