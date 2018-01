C’est la tradition, la finale du Championnat de foot américain débute toujours en musique. Tous les ans, un artiste de renom est choisi pour interpréter en live l’hymne national américain, donnant ainsi le coup d’envoi du match. Et c’est la chanteuse Pink qui investira cette année la scène de l’U.S. Bank Stadium de Minneapolis le 4 février pour ouvrir la grande soirée du Super Bowl ! Elle succédera ainsi à Luke Bryan, Lady Gaga, Alicia Keys, Kelly Clarkson, Christina Aguilera ou encore Beyoncé, qui ont eu l’honneur de chanter le célèbre « Star Spangled Banner » lors de cet énorme événement sportif et médiatique. Le challenge est donc de taille pour la star de 38 ans, qui a récemment publié son 7ème album Beautiful Trauma et vient de rejoindre la liste des performers aux Grammy Awards. Le nom de Pink rejoint donc celui de Justin Timberlake, choisi par la NFL pour assurer le show de la mi-temps. Le chanteur américain vient de faire son retour avec le titre « Filthy », premier extrait de son nouvel album Man Of The Wood.

See you at the Super Bowl…???????????????? pic.twitter.com/QdmP3wxWnF — P!nk (@Pink) January 9, 2018

Le show s’annonce encore une fois démentiel, d’autant plus que Justin Timberlake n’en est pas à son coup d’essai. Il s’agira en effet de sa troisième participation, puisque l’artiste a déjà partagé la scène avec son ex-groupe NSYNC en 2001 puis avec Janet Jackson en 2004. Incontournable pour tout américain qui se respecte, le Super Bowl est l'événement sportif le plus regardé à la télévision aux États-Unis. Le show de la mi-temps est devenu, au fil des années, un véritable spectacle de pop-culture, animé par les plus grandes stars de la planète. Coldplay, Katy Perry, Beyoncé, Madonna, The Who, Bruce Springsteen, les Rolling Stones, Paul McCartney ou encore U2 font tous partie de la longue liste d’artistes ayant participé à cet énorme événement, suivi par des centaines de millions de téléspectateurs à travers le monde.