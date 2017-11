Pink, Charlotte Gainsbourg et Camila Cabello dans les news musique de la semaine

Le récap de la semaine en musique, c'est tous les samedis sur VirginRadio.fr ! Après une semaine largement consacrée à Taylor Swift, après la sortie de son album Reputation, on vous dévoile les cinq news qui ont vous ont le plus passionné et le plus fait réagir. A ce petit jeu, c'est le Carpool Karaoké avec Pink qui a créé l'événement cette semaine. La chanteuse était l'invitée de James Corden pour une séquence de karaoké et de révélations qu'il ne fallait surtout pas manquer. L'occasion d'entendre ses nouvelles chansons mais aussi ces anciens tubes et d'en savoir plus sur les débuts de l'artiste !

Charlotte Gainsbourg dévoile son cinquième album, Rest

Six ans après Stage Whisper, Charlotte Gainsbourg est de retour avec un nouvel album intitulé Rest. Un opus splendide sur lequel la chanteuse exorcise ses peines.

Camila Cabello délivre la meilleure performance des MTV EMA

Sur la scène des MTV EMA à Londres dimanche dernier, Camila Cabello a offert une performance époustouflante sur son tube Havana, de loin la meilleure de la soirée !

Shaka Ponk dévoile son nouvel album, The Evol'

Il y avait du beau monde vendredi 17 novembre dans les sorties musique de la semaine. Shaka Ponk dévoilait ainsi son sixième album studio, le plus éclectique de tous

Linkin Park va sortir un album live de leur dernière tournée

Le One More Light Live sera dévoilé le 15 décembre prochain, un album live en l'honneur du regretté Chester Bennington. Un album qui devrait susciter une émotion sans pareil chez les fans.