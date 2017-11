Pink : Beautiful Trauma, le clip loufoque avec Channing Tatum dévoilé

Après avoir ébloui le monde entier avec une performance époustouflante aux American Music Awards où elle a interprété sa chanson Beautiful Trauma du haut d'un immeuble, suspendue dans le vide, Pink est déjà de retour avec un clip. Pas aussi impressionnante que sa prestation de dimanche, la vidéo devrait néanmoins marquer les esprits. Pour illustrer son nouveau single, la chanteuse a choisi de s'offrir les services de Channing Tatum. L'acteur joue le compagnon de Pink dans un clip qui, malgré ses jolies couleurs pastel et son ton très pop, témoigne de leur relation compliquée. La chanson a été co-écrite par Jack Antonoff, l'un des auteurs de tube pop les plus en vue du moment.

Pink et Channing Tatum nous offre une jolie parodie de la vie de couple dans un petit pavillon américain des années 50/60. La chanteuse a su profiter des talents de danseurs de l'acteur (Sexy Dance, Magic Mike) pour notre plus grand plaisir. Lorsque la chanteuse avait dévoilé la chanson il y a quelque semaine elle avait expliqué à ses followers sur Twitter " J'ai écrit cette chanson avec quelqu'un de vraiment génial Jack Antonoff et j'ai appelé l'album du même nom (car) la vie est put**n de traumatisante. Mais elle est aussi incroyablement belle. Il y a beaucoup de beauté plastique et de belles âmes. Profitez en." Il nous tarde désormais que la chanteuse annonce des dates de concerts en Europe, et en France en particulier !