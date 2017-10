D'un point de vue purement lexical, Beautiful Trauma, en s'appuyant sur son oxymore joliment trouvé, est parvenu à concentrer tous les paradoxes de P!nk. D'une perspective purement musicale, en revanche, ce septième album studio de l'auteure-compositrice-interprète déçoit quelque peu. Loin - très loin - d'être raté, ce nouvel opus manque toutefois d'ambition et se "contente" de suivre le sillon de ces prédécesseurs...avec tout de même quelques hits potentiels dans sa besace. What About Us, dont le clip est particulièrement réussi, en est néanmoins un - de hit - avec Whatever You Want et la chanson éponyme de l'album, soit les titres déjà choisis, et à raison, par la chanteuse.

On a connu P!nk rappeuse, Revenge, second titre de Beautiful Trauma, représente cette facette de l'artiste. Dans Rose Ave, son avant-dernier projet en collaboration avec Dallas Green, elle criait son amour pour la folk, le très réussi et entraînant I'm There s'érige en porte-drapeau de ce genre musical. Entre les deux, s'alternent des ballades comme But We Lost It et For Now et la dernière chanson de l'album, You Get My Love dans une version piano/voix particulièrement réussie. Et de la pop électro avec le titre très estival : Secrets. Mais aucun équivalent de Try, Funhouse ou encore de Blow Me (One Last Kiss). Beautiful Trauma est un album éclectique et réussi - le talent de P!nk est resté le même - qui pêche toutefois par son manque d'originalité.