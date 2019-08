Pink au sommet, sa tournée bat des records

S'il y a une artiste qui était attendue sur le territoire français, c'est bien Pink : la chanteuse a dévoilé Beautiful Trauma - un album surprenant et abouti. Bien sûr, une tournée mondiale s'est montée pour le défendre. Il y a quelques semaines, l'interprète de What About Us faisait d'ailleurs escale en France (pour la première fois en cinq ans) pour le présenter au public de la Paris Défense Arena. Si le show (spectaculaire) a reçu le succès escompté dans la capitale, il bat des records partout ailleurs : le Beautiful Trauma World Tour de Pink est aussi lucratif qu'il est impressionnant.

Tenez-vous bien, la tournée a généré près de 397 millions de dollars (à vos souhaits), devenant ainsi le tour mené par une artiste féminine le plus lucratif (en 2019). Pink se place donc au même rang qu'Ed Sheeran : avec le Divide Tour, l'artiste britannique a signé la tournée la plus rentable de l'année, détrônant U2.

S'il fallait monter un classement, le Beautiful Trauma Tour se placerait en deuxième position des tournées féminines les plus lucratives : derrière le Sticky & Sweet Tour de Madonna et devant le fameux Reputation Tour de Taylor Swift.