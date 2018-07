Pink, Arctic Monkeys, Big Flo & Oli, Fall Out Boy... Les clips de la semaine ! 

Une fois n'est pas coutume, Virginradio.fr vous propose la crème de la crème des sorties de la semaine. Et pour se faire, quoi de mieux que des clips estivaux qui vont vous mettre de bonne humeur ? On ne sait pas pour vous mais nous on aime bien l'idée. Alors que la semaine a été bien longue pour certains, c'est l'occasion de souffler un peu et en ce dimanche ensoleillé, il est normal de ce faire un peu plaisir aux oreilles... et aux yeux aussi. Allez, à vos clics les potos !