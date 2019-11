Pleurs, cris, déception, tristesse infinie... Voilà tous les sentiments qui nous traversent l'esprit lorsqu'on apprend que Pink annonce une pause dans sa carrière. Après deux albums et une tournée mondiale couronnés de succès, la chanteuse américaine aux millions d'albums vendus a décidé de se consacrer à sa famille dès l'année 2020. Une annonce que cette dernière a confiée à Entertainment Tonight lors du tapis rouge des Country Music Association Awards.

"Nous avons fait deux ans et demi de musique et Willow est de retour à l'école maintenant, Jameson va bientôt commencer la maternelle" a affirmé Pink avant d'ajouter "C'est une année dédiée à la famille". Une décision qui est tout à l'honneur de cette maman super active mais qui ne devrait pas pour autant faire la joie des nombreux fans de l'interprète de Raise Your Glass. On espère tout de même retrouver la star d'ici une année ou deux avec de nouveaux projets.