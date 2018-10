Pink annonce une date de concert à l'U Arena de Nanterre en 2019 !

En quelques mois, l'U Arena de Nanterre est devenue LA salle prisée par les artistes. Après avoir été inaugurée par les Stones en personne, rappelons qu'elle a carrément été privatisée par Jay-Z et Beyoncé, le temps de rôder la tournée On The Run Tour II. De son côté, Mylène Farmer a annoncé pas moins de six dates à l'U Arena en 2019. Bref, elle s'est vite imposée comme une incontournable. Visiblement, l'U Arena n'a pas fini son ascension puisque Pink en personne y a annoncé une date en 2019.

Pink se prépare donc à présenter le « Beautiful Trauma World Tour » aux fans français. Sorti en 2017, l'album compte des tubes tels que Whatever You Want, Secrets ou encore What About Us. Le 3 juillet prochain, les fans français pourront donc venir se défouler sur les meilleurs morceaux de Pink (attendez-vous à entendre quelques classiques). Pink Investira la Défense Arena de Nanterre, le temps d'un concert exceptionnel. Côté billet, sachez qu'il sont d'ores et déjà disponibles !