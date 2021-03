Pink annonce une collaboration avec Rag 'n' Bone Man

Patience, le nouvel album de Rag 'n' Bone Man (intitulé Life by Misadventure) sera bientôt disponible : celui qui s'est fait connaître avec l'excellent Human en 2018 est de retour dans les charts avec un nouveau single, All You Ever Wanted. Et puisqu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, Pink a annoncé sur ses réseaux sociaux l'arrivée imminente d'un featuring entre les deux artistes.

"J'ai finalement gardé un secret", annonce Pink sur Instagram : "Je t'aime Rag 'n' Bone Man et j'ai hâte que le monde nous entende ensemble le 9 avril".

De son côté, Pink (dont Cover Me In Sunshine passe en boucle sur les ondes) nous propose une immersion dans la préparation de ses concerts : pour Amazon Prime Video, l'artiste a accepté de partager les coulisses d'un concert au Wembley Stadium, basé à Londres.

Patience, plus que quelques jours avant de découvrir la collaboration entre Pink et Rag 'n' Bone Man qui, on préfère vous prévenir, s'annonce puissante.