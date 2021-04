Pink annonce un nouveau titre, un album live et un documentaire sur Amazon Prime !

De ses débuts avec Lady Marmelade en 2001 à son dernier album Hurts 2B Human, sorti en 2019, en passant par les tubes So What, Raise Your Glass, What About Us ou encore Just Give Me a Reason, la superstar Pink aura également marqué le public par ses performances incroyables. Des show en live durant lesquels il n'est pas rare qu'elle se promène dans les airs. Le tout en chantant, bien évidemment. Dotée d'une voix hors du commun, l'artiste américaine est aussi une personnalité engagée qui n'a pas peur d'affirmer ses positions.

Pour son grand retour sur le devant de la scène, cette dernière vient d'annoncer sur ses réseaux un projet qui nous fait voir la vie en triple. En effet, le 7 mai prochain, Pink dévoilera le titre All I Know So Far, suivi d'un album live contenant treize morceaux extraits de sa dernière tournée mondiale Beautiful Trauma World Tour. Enfin, c'est avec un documentaire exceptionnel diffusé sur Amazon Prime Video, lui-aussi intitulé All I Know So Far, qu'elle marquera son grand retour pour l'année 2021. Un projet ambitieux nous transportera tout droit dans les coulisses de sa dernière tournée entre vie de famille et quotidien de chanteuse à succès. On a hâte !