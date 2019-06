Pink : 90 Days, le clip avec Carey Hart dévoilé (VIDEO)

En avril dernier, Pink publiait Hurts 2B Human. Sur cet opus, la chanteuse américiane explore de nombreux sentiments humains (forcément), tous aussi intenses que douloureux. Après Can We Pretend, ou encore Hurts 2B Human (single éponyme) , la voici de retour avec 90 Days - un titre qui, inévitablement, traduit les doutes de Pink quant à sa vie de couple. Et justement, pour souligner cela, c'est Carey Hart (son mari à la ville) qui fait une apparition.

Si elle nous a habitués à des titres rock et électriques par le passé, Pink a opéré cette fois un changement de direction aussi déroutant qu'excitant. Jonglant entre les genres, elle a cette fois choisi une ballade douce et épurée. Elle y explore en profondeur une relation amoureuse qui, de toute évidence, n'est pas si heureuse : une jolie (et douloureuse) façon de nous rappeler que la célébrité n'empêche personne de vivre avec un coeur brisé.