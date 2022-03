Pikachu, Dracaufeu... donne-nous ton signe astro, on te dira quel Pokémon tu es

Es-tu aussi impulsif(ve) que Dracaufeu ? Ou alors, aussi dramaqueen que Pikachu ? Si tu te demandes depuis des années quel Pokémon tu es, sache que l'Astro a la réponse.

Bélier : Dracaufeu. Est-ce que c'est étonnant ? Non. En bon signe de feu qui se respecte, le Bélier n'est pas non plus réputé pour sa diplomatie... un peu comme Dracaufeu, finalement.

Taureau : Ronflex. On ne va pas se mentir : pour le taureau, rien n'est plus important que le repos, le sommeil et la bouffe. Ca te rappelle quelqu'un ? Eh oui, Ronflex.

Gémeaux : Mr Mime. Ta personnalité n'est pas toujours facile à cerner... résultat, tu sais t'adapter à n'importe quelle situation.

Cancer : Rondoudou. Le cancer est probablement l'un des signes les plus mignons (oui, mignon) du zodiaque... attention tout de même aux coups de colère. Un Cancer qui ne se sent pas apprécié peut faire bien des dégâts.

Lion : Pikachu. Alors avant de crier victoire, ATTENTION ! Oui, Pikachu est cute et loyal. Mais, c'est aussi un dramaqueen qui s'exprime à coup d'attaque éclair.

Vierge : Si tu es né(e) sous le signe de la Vierge alors, rendre service et t'occuper des autres est comme une seconde nature... comme Leveinard !

Balance : Métamorph : no to be rude mais... tu n'es pas réputé(e) pour ta personnalité. Tu es capable de t'inspirer de ceux qui t'entourent mais, pas de te forger une personnalité qui t'appartienne... allez, on croit en toi et en ta singularité.

Scorpion : Noctali ! Ton côté sombre prend parfois le dessus mais, au fond, tu es quelqu'un de bien.

Sagittaire : Galopa : oui, tu es le : oui, tu es le Pokémon type feu le classe et le plus stylé : tu es du genre à foncer dans la vie : tu n'as pas le temps !

Capricorne : Signe de Terre par excellence, le Capricorne est un ONYX ! Tu ne te laisses pas faire facilement et, entre nous, ta mauvaise foi fait ta réputation...

Verseau : Mewtwo ! Intelligence et technologie ? C'est toi tout craché. Alors évidemment, tu ne pouvais pas être un autre Pokémon que Mewtwo.