Pierre de Maere est à retrouver sur Virgin Radio avec Un jour je marierai un ange !

Son EP Un jour, je vient tout juste d'être dévoilé et est disponible sur toutes les plateformes spécialisées ! Composé de six titres dont une en version piano, ce premier projet de Pierre de Maere nous offre le morceau Un jour je marierai un ange. Déjà décrit comme la nouvelle sensation pop venue de Belgique -la dernière personne décrite comme telle se prénommait Angèle- le jeune Pierre de Maere est en quête de célébrité. Il le dit d'ailleurs ouvertement. "Cette pochette, c’est une vision, une sorte d’hallucination… Cet EP n’est fait que d’illusion destinées à devenir réalité. Le titre illustre la quête d’un avenir brillant. Pour moi, cela passe par la célébrité" confiait le jeune homme à 20 minutes il y a peu. Une ambition sans limite et totalement assumée que le public de Pierre de Maere retrouve aisément dans ce premier projet. A 20 ans, il nous offre un univers tout particulier et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il attire notre curiosité. La preuve, son titre Un jour je marierai un ange est à retrouver sur les ondes de Virgin Radio !

