Pierre Alex vous donne rendez-vous au Float Fest avec MGMT et Zedd

Les festivals d'été se suivent et ne se ressemblent pas, surtout quand il se passe à des milliers de kilomètres de chez nous ! Les 22 et 23 juillet le Float Fest prend ses quartiers à San Marcos au Texas et Virgin Radio sera de la partie ! Pierre Alex sera l'envoyé spécial de la radio sur place et il va se régaler ! Au programme du festival MGMT, qui devrait présenter quelques chansons extraites de Little Dark Age, leur album à paraître d'ici la fin de l'année, et Zedd qui, après le succès de Stay feat Alessia Cara, pourrait bien nous faire danser tout l'été avec Get Low feat Liam Payne ! A l'affiche également : Snakehips, Weezer, Cage The Elephant, Passion Pit, Mac Miller...

Le Float Fest est un festival vraiment pas comme les autres. Les participants sont invités à prendre place sur d'immenses bouées pour descendre la rivière San Marcos et se rendre sur le lieu du concert. Les festivaliers peuvent aussi dormir dans un camping à la belle étoile. Plutôt sympa comme concept ! On en connait un qui va bien s'amuser pendant ce festival...