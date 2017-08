Pierre Alex de 10h à 14h toute la semaine et le week-end de 6h à 12h sur Virgin Radio

C’est la rentrée sur Virgin Radio et Pierre Alex nous fait l’honneur de rempiler pour une nouvelle saison. Toute la semaine du lundi au vendredi, entre 10h et 14h, c’est lui qui animera vos fins de matinées et débuts d’après-midi. Au menu : la bonne humeur de Pierre Alex, quelques news et le meilleur de la playlist pop rock electro de Virgin Radio. L’animateur sera également à l’antenne tous les week-end sur Virgin Radio entre 6h et 12h. Le samedi matin, entre 6h et 9h, il animera le meilleur du Virgin Tonic puis il aidera les lèves tard à sortir du lit avec le meilleur des sons du moment entre 9h et 12h. Le dimanche il sera aux commandes toute la matinée avec un interlude entre 8h et 9h pour le Top en VF, votre moment 100% chanson française.