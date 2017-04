Cela faisait un moment qu’on l’attendait, l’annonce du nouvel album de Phoenix a enfin été faite ! C’est dans le journal New York Times que le groupe originaire de Versailles a décidé de confirmer la sortie de leur sixième opus Ti Amo pour le 9 juin prochain. Dans moins de deux petits mois donc. Pour rappel, Phoenix avait dévoilé trois nouveaux titres de cet album en live samedi dernier lors d’un concert en Belgique, on se doutait bien que ce ne serait plus qu’une question de temps avant une annonce officielle. Selon le New York Times, cela fait deux ans que Thomas Mars et sa bande travaillent sur le projet dont l’enregistrement a été fait dans « un ancien opéra près du Centre Pompidou au coeur de Paris, qui a été transformé en un incubateur de technologie, un musée et une salle de concert » (la Gaité Lyrique semblerait-il, selon nos informations)

Phoenix in the New York Times - https://t.co/ecnPVeTjgE pic.twitter.com/HSrV5Yqm41 — Phoenix (@wearephoenix) 24 avril 2017

Ti Amo pourrait être « l’album résolument le plus romantique du groupe », marqué par des sonorités « estivales et de disco italien » comme le décrit le guitariste Laurent Brancowitz. Mais il faut rappeler que l’enregistrement du disque s’est fait dans un climat assez turbulent, où Paris et la France ont été confrontés à la crise de migrants ou aux attaques terroristes notamment. De ce fait, on retrouvera également de la noirceur dans ce nouvel opus. Autant vous dire que Ti Amo s’annonce des plus prometteurs, et sera à découvrir en live lors du concert de Phoenix le 29 septembre prochain à l’AccorHotels Arena de Paris.