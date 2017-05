Phoenix : Ti Amo, le nouveau titre en écoute

Près de 4 ans après la sortie de leur dernier album Bankrupt! en 2013, Phoenix revient enfin avec un nouvel album et une nouvelle tournée. Ti Amo sera dévoilé le 9 juin prochain et est annoncé comme l’album « résolument le plus romantique du groupe ». Comme l’indique son nom, on y retrouvera des influences de l’Italie et de sa dolce vita inimitable, mais aussi des sonorités estivales et disco. Autant vous dire qu’après cette longue absence, on a hâte de retrouver Thomas Mars et sa bande ! Si vous avez aimé J-Boy, le premier single de Ti Amo et son clip à l’italienne dévoilé la semaine dernière, vous ne pourrez que craquer pour Ti Amo, une tragique déclaration d’un amour non réciproque. On écoute tout de suite ce nouveau titre de Phoenix !

Ils l’écrivent eux-mêmes sur les réseaux, « Ti Amo est une chanson romantique sur la tragédie d’un amour et d’un désir non réciproque ». Elle résume un peu à elle seule l’esprit de l’album à venir, avec des sonorités disco très marquées, avec l'amour pour thème, des paroles en anglais, français et italien, et le tout emmené par un refrain accrocheur. Il ne reste plus que deux semaines avant la sortie du sixième album de Phoenix Ti Amo ! Le groupe sera par ailleurs en concert le 29 septembre à l’AccorHotels Arena à Paris ainsi qu’à l'affiche de divers festivals d’été tels que Garorock, Musilac ou encore Les Vieilles Charrues.