Phoenix revient avec Identical, son premier single en trois ans

En 2017, Phoenix marquait son grand retour dans les charts avec Ti Amo, un nouvel album. Après ce succès, la bande pop alternative s'est éloignée de la scène pour mieux créer : après trois ans de silence, la bande menée par Thomas Mars nous offre cette fois Identical - à retrouver sur la bande-originale du film On The Rocks, signé Sofia Coppola (dont le trailer est disponible).

Identical est la cinquième collaboration entre le groupe et la réalisatrice (on se souvient que Too Young apparaît sur Lost In Translation). Côté clip, le groupe s'est associé à Roman Coppola (qui a déjà mis son talent au service de “Funky Squaredance” ou encore de “Long Distance Call”). Identical est dédié à Philippe Zdar (membre décédé de Cassius).

On The Rocks sera à retrouver sur Apple TV +