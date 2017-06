Phoenix : Rencontrez le groupe à la Fnac des Ternes à Paris le 26/06 avec Virgin Radio

S’il y a bien un album à ne pas manquer cette semaine, c’est le dernier de Phoenix. Ti Amo, un tableau d’allégresse à l’italienne est le digne successeur de Bankrupt! sorti en 2013 et le sixième opus du groupe versaillais. À l’occasion de ce retour très attendu, Phoenix fera le tour des festivals de musique cet été en France, et passera notamment par Garorock, Les Vieilles Charrues ou encore Lunallena. À la rentrée, Thomas Mars, Laurent Brancowitz, Deck D’Arcy et Christian Mazzalai se produiront également à l’AccorHotels Arena à Paris dans le cadre du Ti Amo Tour. Mais avant cela, le groupe sera à la Fnac des Ternes le lundi 26 juin pour une rencontre exceptionnelle avec les fans, un événement en partenariat avec Virgin Radio !

Pour être de la partie, rendez-vous à la Fnac des Ternes à Paris (Forum des rencontres, niveau 4) le lundi 26 juin à 17h. Ce sera l’occasion pour Phoenix de nous présenter son nouvel opus dont les singles J-Boy, Ti Amo et Goodbye Soleil sont déjà bien connus du public. L’événement est entièrement gratuit mais dans la limite des places disponibles, donc un conseil, arrivez tôt afin d’avoir la chance de rencontrer Phoenix !