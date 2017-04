On retrouvera U2 et Rihanna sur le nouvel album de Kendrick Lamar, une grande nouvelle pour les fans, mais côté musique, ils ne sont pas les seuls à faire parler en ce moment. Vendredi, le groupe Phoenix a dévoilé une bien étrange vidéo sur son compte Twitter et à présent, les fans sont nombreux à se poser des questions. Le trailer, qui dure 13 secondes exactement, dévoile à la fois tout et rien et sur VirginRadio.fr, on a envie de parier que les quatre français sont tout simplement en train de nous teaser une nouvelle chanson. Pourquoi ? On vous explique.

Tout simplement parce que tous les titres que l'on peut voir dans la vidéo sont des morceaux que les fans reconnaîtrons facilement. "Lisztomania" et "1901" dont des hit du groupe difficiles à oublier et à la fin de la vidéo, on peut lire "J-Boy", ce qui pourrait être le titre de cette nouvelle chanson. Après que le groupe ait fait parler d'un nouvel album en changeant sa photo de profil sur Twitter, après avoir annoncé son retour sur scène et avoir dévoilé un extrait de nouvelle musique, cette vidéo a mis les fans en ébullition, et on ne peut que les comprendre ! Sinon, sachez que tout ne va pas bien pour tout le monde ! Coachella 2017 commence mal : Le concert de Radiohead a été perturbé par de gros problèmes techniques ! Un avis sur cette vidéo postée par Phoenix ?