Phoenix est sur le point de sortir son sixième album et va nous rendre fou jusqu’à l’annonce officielle de l’opus. Plus de trois ans sont passés depuis Bankrupt! sorti en 2013 et au même titre que ceux de Major Lazer ou Katy Perry ce nouvel album de Phoenix figure parmi les plus attendus de 2017. Après avoir changé leurs photos de profil sur les réseaux sociaux à la fin de l’année dernière, été annoncé à l’affiche de nombreux festival cet été, programmé une date à Paris et dévoilé un mystérieux teaser, le groupe français n’a toujours pas dévoilé une date ou un nom pour leur prochain disque. On en connait seulement un premier titre, J-Boy, et bonne nouvelle (enfin !) on en peut entendre un extrait d’1min03 dans la dernière publicité Calvin Klein réalisée par Sofia Coppola qui n’est autre que la femme du chanteur Thomas Mars.

L’extrait de J-Boy est court certes, mais nous donne la couleur pour ce nouveau morceau et l’album à venir. On y retrouve encore beaucoup de synthé, une ligne de basse imposante et la voix singulière qu’on reconnaîtrait parmi mille de Thomas Mars. Soyons forts, l’annonce du sixième album de Phoenix est imminente à présent et la sortie devrait se faire avant l’été si on en croit le planning des concerts programmés pour cet été et à la rentrée. Bankrupt! ayant été publié le 22 avril 2013, on imagine bien une annonce fracassante (ou même une sortie surprise) pour les 4 ans de l’album ! Ce serait un parfait timing, non ?