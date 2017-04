Pour terminer la semaine en beauté, Phoenix nous offre enfin son nouveau single J-Boy en écoute intégrale. C’est à l’antenne de Beats 1 que le titre a été joué pour la première fois avant d’être mis à disposition sur Youtube et toutes les plateformes de streaming musical. On n’en attendait pas moins d’eux, J-Boy est une petite bombe et sa ligne de synthé très solaire tout simplement jouissive, le genre de morceau qui donne le sourire dès les premières notes. Et parce qu’une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, de nouveaux détails du nouvel album Ti Amo de Phoenix qui a été annoncé cette semaine viennent d’être révélés dont notamment sa tracklist à retrouver ci-dessous. Des titres en italien, en français et en italien, on risque de voyager avec Ti Amo !

TRACKLIST

1. J-Boy

2. Ti Amo

3. Tuttifrutti

4. Fior Di Latte

5. Lovelife

6. Goodbye Soleil

7. Fleur De Lys

8. Role Model

9. Via Veneto

10. Telefono

Comme l’a déclaré le groupe originaire de Versailles, Ti Amo pourrait être « l’album résolument le plus romantique » de Phoenix et sera marqué par des sonorités « estivales et de disco italien ». L’opus aura également quelques noirceurs, étant donné le climat tendu en France dans lequel il a été enregistré à partir de 2015 en plein coeur de Paris. Inutile de vous préciser qu’on attend la sortie de Ti Amo le 9 juin prochain avec une terrible impatience ! Phoenix présentera son nouvel album en live cet été dans plusieurs festivals en France (Garorock, Vieilles Charrues, Musilac…) mais aussi lors d’une date à l’AccorHotels Arena à Paris le 29 septembre.