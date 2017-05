Après de longues années d’absence, Phoenix a enfin décidé de faire son grand retour en 2017. Le nouvel album Ti Amo est prévu pour le 9 juin prochain et s’annonce être un des disques les plus excitants de cette année. Le groupe versaillais réputé pour son électro pop inimitable a commencé l’enregistrement de cet opus dès 2015, dans le plus grand des secrets au sein de la Gaité Lyrique à Paris. Selon les premières révélations de Thomas Mars et sa bande, Ti Amo devrait être « l’album résolument le plus romantique » avec des sonorités « estivales et de disco italien ». J-Boy en est le premier single, et son clip façon émission italienne des années 90 vient d’être dévoilé !

Ils nous avaient promis un opus sous le signe de la dolce vita, nous voilà servis ! Le clip de J-Boy débute tel un show télévisé italien avec des présentateurs introduisant les artistes du jour, Phoenix. Lumières éblouissantes, looks vintage du groupe, image en 4/3… Tout est fait pour nous plonger dans une ambiance rétro ! On note également une référence à Daft Punk avec cette pyramide en arrière plan qui rappelle un des symboles du duo casqué. Peut-être à tort, puisque la rédac’ est un peu obsédée (et convaincue) par le retour de Daft Punk sur scène pour Alive 2017. Mais Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo ayant déjà fait une apparition surprise à un live de Phoenix en 2010, on y croit… Affaire à suivre !