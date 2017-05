Quatre ans sont passés déjà depuis le sixième album studio de Phoenix Bankrupt ! , et le groupe versaillais vient ENFIN d’annoncer son successeur, Ti Amo, à paraître le 9 juin prochain. Thomas Mars et sa bande travaillent sur ce disque depuis 2015 déjà, et l’ont enregistré tout en discrétion dans l’enceinte de la Gaité Lyrique à Paris. Interrogé par le New York Times, ils avaient révélé que Ti Amo serait « l’album résolument le plus romantique du groupe » et « teinté de sonorités estivales et de disco italien ». Après un long teasing, son premier extrait J-Boy a été dévoilé la semaine dernière, et Phoenix était sur le plateau de The Tonight Show de Jimmy Fallon hier pour le jouer en live pour la première fois en live à télévision US !

On ne s’en lasse pas, J-Boy est une petite bombe et la bande son parfaite pour fêter le début du printemps. La ligne de synthé du morceau est tout simplement jouissive ! Les jeux de lumières façon club des années 80 n’enlèvent rien au charme de la prestation de Phoenix, qu’on a hâte de retrouver également en live cet été à l’affiche des festivals Les Vieilles Charrues 2017 ou encore Garorock 2017, mais aussi à la rentrée lors de leur concert à l’AccorHotels Arena.