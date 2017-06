Phoenix : Goodbye Soleil, le nouveau titre dévoilé

Quatre ans qu’on attend le retour de Phoenix, quatre ans que le dernier album Bankrupt est sorti. Le groupe versaillais s’est enfermé durant deux ans au dernier étage de la Gaité Lyrique à Paris pour nous pondre Ti Amo, dont la sortie est prévue pour le 9 juin prochain. Cet opus ils le décrivent que le disque « résolument le plus romantique du groupe », aux sonorités « estivales et de disco italien ». Le premier single J-Boy nous avait déjà mis une belle claque, suivi de l’extrait éponyme et ses paroles franco-anglo-italiennes et aujourd’hui, à tout juste une semaine de la sortie de Ti Amo, Phoenix dévoile Goodbye Soleil, un morceau toujours dans cette lignée très solaire. En écoute ci-dessous sur VirginRadio.fr !

En interview pour VirginRadio.fr, Phoenix a expliqué qu’ils chantent un paradis perdu dans Ti Amo. Un idéal qu’ils ont cherché à saisir dans un contexte pas des plus faciles en France entre les attentats, la crise des migrants ou encore la montée de l’extrême droite. « Notre réaction inconsciente a été de concentrer notre attention sur les choses qui restaient belles malgré tout », nous ont-ils confié. Pour l’avoir déjà écouté, on peut vous affirmer que Ti Amo est définitivement l’un des albums de l’année 2017 ! Phoenix sera à l’affiche de Garorock, Beauregard, Eurockéennes, Musilac, Vieilles Charrues, Lunallena et en concert le 29 septembre à l’AccorHotels Arena à Paris.