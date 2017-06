Phoenix et Delv!s dans le Lab Virgin Radio ce dimanche

Chaque semaine c’est LE rendez-vous incontournable pour finir la semaine en beauté, le Lab Virgin Radio s’annonce une nouvelle fois riche en émotion. Lionel reçoit deux nouveaux invités, et pas des moindres, place à Phoenix et Delv ! s ce dimanche 4 juin ! Petite piqûre de rappel sur les deux groupes. On ne vous présente plus Phoenix, les prodiges de l’électro rock français qui cartonne outre-Atlantique et qui ont même eu le droit à Daft Punk en guest surprise lors d’un concert au Madison Square Garden il y a quelques années. Les Versaillais sortent leur sixième album Ti Amo le 9 juin prochain, un disque sous le signe de l’Italie et du romantisme. Au micro de Lionel, ils nous en diront un peu plus sur cet opus attendu depuis maintenant quatre ans…

Delv ! s quant à lui, était notre coup de coeur pop soul Virgin Friday la semaine dernière. Après avoir assuré les premières parties de notamment Selah Sue, Jamie Lidell ou encore Aloe Bacc, le Belge a sorti son premier single Come My Way à la fin de l’année 2016, une petite pépite pop complètement addictive. Son passage dans le Lab sera l’occasion de nous parler de son premier album à venir et de nous en jouer quelques morceaux en live. À vos agendas, le Lab Virgin Radio vous donne rendez-vous ce dimanche de 20h à minuit avec Phoenix et Delv ! s !