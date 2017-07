Phoenix en grande forme à Musilac, le meilleur de Twitter 

Parmi les artistes que l'on attendait le plus pour ce premier jour, on retrouve Phoenix. Phoenix, c'est le duo qui nous a fait danser avec Litzomania et 1901. Mais depuis Wolfgang Amadeus Phoenix, les deux français ont fait du chemin. Récemment, leur nouvel album (Ti Amo) est sorti dans les bacs et évidemment, il a fallu aller le défendre. Avant d'aller fouler la scène des Vieilles Charrues, ils sont fait un petit arrêt à Aix-les-bains - pour le plus grand plaisir des festivaliers.

#Phoenix ???????????? #ThomasMars @festival_musilac #Musilac2017 #Musilac Une publication partagée par Gaëlle (@lilangell_) le 13 Juil. 2017 à 13h42 PDT

Avant eux, le groupe Australien Airbourne s'est chargé de chauffer la foule. On vous l'accorde, ce n'est absolument pas le même style et on ne peut pas comparer. Mais quand Phoenix entre en scène, les festivaliers pressés devant les barrières ne tiennent déjà plus en place. Parce qu'un tel concert se partage, les réseaux sociaux ont été inondés de photos, de vidéos et d'impressions - en même temps, difficile de rester stoïque devant Phoenix !