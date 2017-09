Phoenix en concert à l'AccorHotels Arena le 29/09 avec Virgin Radio

Ils étaient en très bonne position dans notre liste des concerts à ne pas manquer ce mois ci à Paris, Phoenix sera sur la scène de l'AccorHotels Arena le 29 septembre et c'est un événement Virgin Radio ! Votre radio préférée est partenaire de leur concert parisien, et on ne peut donc que vous encourager à aller prendre vos billets sans plus tarder. Des places en catégorie 1 et en fosse sont encore disponibles en billetterie. Vous pouvez aussi attendre de gagner des places grâce à Virgin Radio. On vous proposera très bientôt un jeu concours mais attention, il n'y en aura pas pour tout le monde !

Phoenix sortait en juin dernier, son superbe Ti Amo, un album inspiré par la dolce vita et l’allégresse à l'italienne. Un album qu'on a adoré chez Virgin Radio et qui vaut le coup d'être (re)découvert en live. Le groupe de Thomas Mars a bien rodé ce sixième album sur les routes de France et d'Europe cet été. On a ainsi pu avoir un avant goût de leur concert parisien à Garorock, Musilac et aux Vieilles Charrues en juillet dernier. Rendez-vous le 29 septembre pour le concert de Phoenix à l'AccorsHotel Arena de Paris avec Virgin Radio !