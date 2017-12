Phoenix électrise les Game Awards 2017 avec une performance sur Ti Amo

Ça se passait cette semaine à Los Angeles. Comme chaque année depuis 2014, les Game Awards prennent place pour récompenser une sélection de jeux vidéo sortis pendant les douze derniers mois ou à venir. Si vous n'êtes pas familiers avec cet univers, pensez aux Grammy Awards mais en version jeux vidéo ! Voilà c'est la même chose. Et pour l'édition 2017 des Game Awards, une flopée de célébrités étaient présentes à l'intérieur du Microsoft Theater dont nos chouchous de Phoenix qui étaient invités sur scène pour livre une performance. Après son concert génial à l'AccorHotels Arena, le groupe a assuré le show à LA en reprenant le tube "Ti Amo".

Pour notre plus grand bonheur, et celui des Américains, Phoenix a repris le tube éponyme de son dernier album : "Ti Amo" dont le clip est sorti récemment. Si Thomas Mars et sa bande n'ont pas l'habitude de jouer devant un public amateur de jeux vidéo, ils ont complètement réussi le défi, comme le prouvent les réactions enthousiastes des invités ce soir-là. On a hâte de les revoir en France, le plus tôt sera le mieux !