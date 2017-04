Phoenix dévoile trois nouveaux titres en live

Pour son retour sur scène, le groupe électro rock Phoenix a choisi la Belgique, la salle de Muziekcentrum Trix à Antwerp précisément. C’était leur premier concert depuis trois ans, et évidemment, ils ont réservé quelques surprises au public. Ces privilégiés qu’on jalouse très fortement ont eu la chance de découvrir trois nouveaux titres de Phoenix en live, J-Boy dont un extrait avait été dévoilé dans la nouvelle pub Calvin Klein, Ti Amo et Role Model. Comme d’habitude, pour être au plus près de ses fans, le chanteur Thomas Mars n’a pas hésité à se promener dans la foule micro en main pour la prestation de Ti Amo. Découvrez en quelques extraits annonciateurs d’un très bel album à venir !

De tering. Phoenix speelde nieuwe song Ti Amo (tweemaal - waarvan de reprise hieronder). Meteen hooked. pic.twitter.com/zpYOoSq6IW — Dave Coenen (@Deeeeeef) 23 avril 2017

Un héros à Anvers!!! #phoenix #thomasmars @florisdhollander Une publication partagée par Maarten Breckx (@maartenbreckx) le 22 Avril 2017 à 13h42 PDT

#phœnix ????#wearephoenix first show of the tour Une publication partagée par Muriel D (@mure73) le 22 Avril 2017 à 13h36 PDT

Phoenix setlist for tonight ! #phoenix #setlist #trix #antwerpen #wearephoenix #phoenixband #warmupshow Une publication partagée par A X E L (@_a__x__e__l_) le 22 Avril 2017 à 11h46 PDT

Si aucune date officielle ni même un nom n’ont été dévoilés jusqu’à présent, la sortie du sixième album studio est imminente et le retour de Phoenix bien confirmé pour 2017 si on en croit leur calendrier pour les prochains mois. Le groupe originaire de Versailles sera à l’affiche de nombreux festivals cet été, dont Les Vieilles Charrues 2017 et Garorock 2017, et a annoncé un premier concert à l’AccorHotels Arena de Paris en septembre prochain. Avant l’annonce d’une plus grande tournée française peut-être ?