Phoenix dévoile le clip de Ti Amo, la dolce vita à la française

Ce n'est pas nouveau : on adore Phoenix chez Virgin Radio. Présents dans le Lab Virgin Radio pour une interview et une session acoustique exceptionnelles récemment, Thomas Mars, Laurent Brancowitz, Deck D'Arcy et Christian Mazzalai continue de promouvoir leur excellent dernier album Ti Amo aux quatre coins du globe. En séjour aux Etats-Unis pour livrer une salve de concerts, le groupe en a profité se rendre sur le plateau de l'émission de Seth Meyers dans laquelle il était invité. À cette occasion, le groupe a chanté "Telefono" sur scène et a dévoilé le clip très attendu de "Ti Amo".

En mode VHS, Phoenix partage des tas de souvenirs d'été dans le clip de "Ti Amo" réalisé par Wiissa. C'est un peu ça la dolce vita à la française ! Un coup en France (on adore le clin d'oeil au métro "Rome"), un coup en Italie, les garçons montrent en toute simplicité leur quotidien de rockstar qui est entrecoupés par des images d'archives historiques. Merci à eux de prolonger encore un petit peu l'été dans nos coeur. Comme il faudra attendre un moment avant de retrouver Phoenix en France, on vous propose de revivre le concert enflammé du quatuor à l'AccorHotels Arena.