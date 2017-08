Phoenix dans le Lab Virgin Radio à suivre sur Facebook le 4 septembre

Tous vos artistes favoris réunis sur Virgin Radio pour passer une bonne rentrée 2017 ! Tandis que les BB Brunes seront à l'honneur du Lab Virgin Radio dès demain à partir 16h30 pour célébrer la sortie de leur nouvel album Puzzle, d'autres visages familiers seront bientôt présents dans nos studios... Si l'on vous dit Thomas Mars, Laurent Brancowitz, Deck D'Arcy et Christian Mazzalai vous nous répondez ? Phoenix bien sûr ! Le quatuor français le plus célèbre au monde est revenu cette année avec un tout nouvel album intitulé Ti Amo qu'il viendra jouer spécialement pour nos auditeurs. Rendez-vous le lundi 4 septembre pour suivre le Lab Virgin Radio Phoenix via le live Facebook diffusé sur la page Virgin Radio Officiel à partir de 14h30 ! L'émission animée par Lionel promet déjà de belles choses...

En plus de nous accorder une longue interview dans nos studios, les membres de Phoenix profiteront de leur passage pour jouer plusieurs titres en live ! Avec Ti Amo, le groupe originaire de Versailles nous a offert l'album le plus frais de 2017, avec un charme à l'italienne comme on aime. Après avoir tourné dans de nombreux festivals cet été, Phoenix démarrera sa tournée mondiale dès demain pour promouvoir son dernier opus. Et on les remercie d'avance pour ce petit détour à Paris pour rendre visite à Virgin Radio ! Vous savez ce qu'il vous reste à faire : connectez-vous sur la page officielle de Virgin Radio le lundi 4 septembre à 14h30 pour suivre en direct le Lab Virgin Radio avec Phoenix.