Phoebe et Lady Gaga interprète Tu pues le chat, le retour de Mr Big dans SATC et la date de diffusion de la Casa De Papel... Toutes les news série !

C'est probablement l'évènement de ce mois de mai : après des mois d'attente, la fameuse Réunion de Friends est disponible ! Les américains peuvent la découvrir sur HBO Max tandis qu'en France, il suffit de se ruer sur Salto. Entre secrets de tournage et anecdotes, voici ce qu'il ne fallait pas manquer :

Attirance entre Jennifer Aniston et David Schwimmer

Leur couple a fait rêver les fans dans les série et visiblement, la réalité n'était pas bien loin ! Au cours du tournage de la toute première saison, Jennifer Aniston et David Schwimmer auraient - comme leurs personnages- ressenti une certaine attirance l'un pour l'autre. 'Ce serait vraiment nul si la première fois qu'on s'embrasse ce soit diffusé sur une grande chaîne TV', aurait ainsi dit l'actrice à sa co-star. "Et comme on pouvait s'y attendre", poursuivent-ils, "notre premier baiser était au Central Perk. On a fait passer l'amour qu'on avait l'un pour l'autre à travers Ross et Rachel."

L'angoisse de Matthew Perry

Jouer devant un public chaque jour peut être source d'angoisse. En tout cas, pour Matthew Perry, cela ne fut pas si simple : "J''avais l'impression que j'allais mourir si le public ne riait pas", confie l'acteur. "C'est malsain, je sais, mais si le public ne riait pas, je me mettais à transpirer, j'avais des convulsions... Si j'obtenais pas les rires prévus, je paniquais".

Que sont-ils devenus ?

Pour les fans, cet ultime épisode était aussi (et surtout) une façon de savoir ce qu'il est arrivé aux personnages cultes : évidemment, les acteurs se sont laissés aller à imaginer l'avenir de Ross, Rachel, Monica, Chandler, Ross et Phoebe : pour Jennifer Aniston, Rachel est mariée à Ross : ce dernier est toujours paléontologue et ils ont d'autres enfants. Courteney Cox, elle, imagine que même si les jumeaux sont grands, Monica est toujours très investie dans la vie de l'école. Evidemment, Chandler et elle sont toujours mariés. De son côté, Lisa Kudrow imagine Phoebe mariée à Mike dans le Connecticut, luttant pour l'acceptation des enfants différents. De son côté, Matt LeBlanc est persuadé que Joey a ouvert une sandwicherie à Venice Beach.

En 1998, Sex and the City débarquait sur nos écrans pour devenir l'une des séries les plus cultes de la fin des années 90 et du début des années 2000 ! Après six saisons pleines de rebondissements et deux films ayant attiré des millions de spectateurs, le programme culte de HBO fera son grand retour dans une toute nouvelle saison. De plus, comme l'avait annoncé la chaîne, trois des quatre actrices principales seront de la partie. En effet, Kim Cattrall, qui avait déjà dit qu'elle ne souhaitait plus interpréter le personnage de Samantha, a décidé de ne pas reprendre son célèbre rôle. Un crève-cœur pour les fans du show qui pourront tout de même retrouver le sourire grâce à cette nouvelle !

Préparez-vous un cosmopolitan et installez-vous confortablement dans votre fauteuil, Mr Big, interprété par Chris Noth, va officiellement reprendre son rôle dans And Just Like That…, le nom de ce revival ! "Je suis si heureux de pouvoir travailler à nouveau avec Chris sur And Just Like That. Comment pouvions-nous raconter un nouveau chapitre de Sex and the City sans notre Mr. Big?" a déclaré Michael Patrick King, le producteur de la série. Une saison en dix épisodes dans laquelle on devrait retrouver Carrie Bradshaw, Charlotte York et Miranda Hobbs dans leur cinquantaine. Quant à l'importance que Mr Big tiendra dans le revival, aucune information n'a été communiquée à ce sujet. Il faudra encore patienter encore quelques mois avant de découvrir les premières images du projet !

Plus de 16 ans après l'arrêt de sa diffusion sur la chaîne américaine NBC, Friends est enfin de retour dans un épisode spécial dans lequel les six acteurs principaux se retrouvent. Diffusé sur la nouvelle plateforme HBO Max ce 27 mai aux Etats-Unis, le projet devait initialement se tourner ces derniers mois. Seulement voilà, la COVID-19 et le confinement de la majeure partie de la population mondiale avaient forcé les équipes à repousser le lancement de ce qui s'annonce déjà comme l'événement audiovisuel de l'année. Pas de panique néanmoins puisque tout s'est déroulé comme prévu. Vous pourrez d'ailleurs retrouver une version française de cette réunion sur la plateforme Salto et bientôt en prime time sur TF1. Mais en attendant, place à l'un des extraits les plus mythiques de ce comeback !

Vous connaissez forcément le titre Tu pues le chat de Phoebe ! Des paroles insensées, une mélodie horrible et un tempo inexistant, voilà à peu près comment on pourrait le détailler. Toutefois, cette chanson s'est imposée comme un classique de la série américaine. Impossible donc pour l'actrice Lisa Kudrow de passer à côté de son retour musical au Central Perk. Pour l'occasion, cette dernière a fait appel à une pointure de la musique : Lady Gaga. Les deux femmes se retrouvent, armées de leur guitare, en train d'interpréter Smelly Cat. Un moment absolument inoubliable et (déjà) mythique !

C'était LA question qui était sur toutes les lèvres : quand la partie 5 de la Casa de Papel serait-elle diffusée ? Après une longue attente (en raison de la situation sanitaire), Netflix a (enfin) dévoilé les dates de diffusion des deux parties qui composeront la partie 5. Tenez-vous bien, les hostilités reprendront le 3 septembre prochain. "Lorsque nous avons commencé à écrire la partie 5 en pleine pandémie, nous avons réalisé que nous devions nous éloigner de ce à quoi les spectateurs pourraient s’attendre d'une saison de 10 épisodes. Nous avons donc utilisé tous les outils à notre disposition pour créer la sensation d’une fin de saison dès le 1er Volume. Nous sommes partis sur un style très agressif, en mettant le gang dans une situation critique. Dans le 2ème Volume, nous nous attachons davantage à l’état émotionnel des personnages. C’est un parcours à travers leurs états d’âme qui nous lie directement à leur départ", a ainsi expliqué Alex Pina via un communiqué.

La seconde partie de la saison 5, elle, sera disponible dès le 3 décembre (une façon de célébrer Noël avant l'heure). Côté casting, les fans retrouveront Úrsula Coberó (Tokyo), Álvaro Morte (Le Professeur), Itziar Ituño (Lisbonne), Pedro Alonso (Berlin), Miguel Herrán (Rio) et Jaime Lorente (Denver). Et ce n'est pas tout, deux acteurs rejoindront la fin équipe : Miguel Ángel Silvestre (Sense8) et Patrick Criado seront de la partie.