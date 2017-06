La légende n'a pas fini de surprendre. Après le succès phénoménal rencontré par Happy, Pharrell Williams a rempilé pour la nouvelle bande-originale de Moi, Moche et Méchant 3. Et même si rien ne détrônera jamais Happy, le résultat est plutôt bon. Aussi, vous avez pu l'entendre sur le nouveau morceau de Calvin Harris avec Katy Perry et Big Sean. Sauf que Pharrell Williams est du genre hyperactif et qu'actuellement, il serait en train de travailler sur de nouveaux projets avec deux énormes pop stars : Justin Timberlake et Ariana Grande. Lors d'une apparition au Today Show, le chanteur a avoué que ces deux albums à venir étaient "géniaux".

Lorsqu'on lui a demandé s'il reprendrait son rôle de coach dans l'émission The Voice, Pharrell Williams s'est vu obligé d'admettre qu'il serait dans l'incapacité de se ré-installer dans on fauteuil. La raison ? Il est en plein travail avec deux monstres de la pop actuelle, Justin Timberlake et Ariana Grande : "je ne peux pas. J'ai beaucoup de travail qui m'attend et de la musique à créer." Aussi, il ajoute que les deux albums sont "géniaux". Il mettra donc son talent au service des autres mais avec la chance, nous aurons droit au retour tant attendu de N.E.R.D.