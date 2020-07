Pharrell Williams travaille actuellement sur une série musicale avec Netflix

Chanteur, égérie, créateur de mode... Pharrell Williams est un véritable bourreau de travail ! Devenu l'un des artistes les plus célèbres au monde depuis son titre Happy, dont le succès a été planétaire, ce dernier se lance désormais dans la production audio-visuelle. En effet, si l'on en croit le magazine Rolling Stone, la star travaillerait actuellement sur une série Netflix non scénarisée et intitulée Voices of Fire (A chœur ouvert en français). Annoncé pour la fin de l'année, le programme devrait se présenter sous la forme d'un télé-crochet musical dont le but final sera de constituer "l’une des chorales de gospel les plus inspirantes du monde".

Pour cela, Pharrell Williams va sillonner les routes de Virginie - sa région natale - aux côtés de l'évêque Ezekiel Williams, son oncle, et de son équipe de gospel :"Avec la conviction que diverses histoires peuvent donner un sens à leur voix collective, l'évêque et son équipe rechercheront des personnes de tous âges, ethnies et origines". Un projet qui pourrait bien séduire les spectateurs de la plateforme américaine au même titre qu'un autre projet sur lequel penche Pharrell Williams. En effet, selon Variety, ce dernier préparerait également un long-métrage musical lié au Juneteenth et au récent mouvement du #BlackLivesMatter. Pas de panique, on vous dira tout en temps et en heure.