Pharrell Williams et Jay-Z signent Entrepreneur, la collaboration la plus engagée de l'année (VIDEO)

Personne ne l'a vue venir et cette collaboration est déjà l'une des plus importantes de cette année 2020. Pharrell Williams et Jay-Z ont uni leurs forces pour nous offrir entrepreneur - un morceau engagé qui dénonce la difficulté de se lancer dans l'entrepreunariat aux Etats-Unis lorsque l'on est une personne de couleur. « L’intention derrière cette chanson était, tout d’abord, de savoir à quel point il est difficile d’être un entrepreneur dans notre pays », a ainsi confié Pharrell Williams au prestigieux magazine Times*

« Cette chanson tente de faire comprendre que lorsque nous nous serrons les coudes, que nous nous traitons mieux et que nous nous accueillons les uns les autres, il y a encore plus d’argent et plus d’opportunités pour tout le monde », poursuit-il. A quelques mois des élections des présidentielles américaines, Pharrell Williams et Jay-Z signe un morceau qui, inévitablement, rappelle au monde entier que le rêve américain ne l'est pas tant que ça pour certains.

* Pharrell Wiliams a participé à la conception de cette édition baptisée « The New American Revolution ». Il y signe même une tribune.