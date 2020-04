Pharell Williams, Daft Punk, Adele... Découvrez les 10 titres les plus écoutés de la décennie !

Vous vous rappelez forcément de ces titres qui ont marqué toute une génération ! Que ce soit les Daft Punk, Bruno Mars, Adele ou encore Justin Timberlake, ces artistes ont réalisé un véritable exploit en classant l'une de leurs chansons parmi les plus écoutées de la décennie. En effet, si l'on en croit un récent classement effectué par l'entreprise de licence de music PPL, dix musiques auraient été beaucoup plus écoutées que les autres. En tête de classement, c'est donc Pharell Williams et son titre Happy qui remporte la bataille. Il est suivi de près par la chanteuse britannique Adele ainsi que Maroon 5 et Justin Timberlake. Plus loin dans le classement mais pas des moindres, les Black Eyed Peas obtiennent la sixième place avec I Gotta Feeling, co-produit par le français David Guetta. Autre représentant de l'Hexagone ? Les Daft Punk arrivent en troisième dans le classement avec leur tube Get Lucky. Pour ce qui est du reste, on vous laisse constater par vous-mêmes.

1. Happy – Pharrell Williams

2. Rolling In The Deep – Adele

3. Moves Like Jagger – Maroon 5 featuring Christina Aguilera

4. Get Lucky – Daft Punk featuring Pharrell Williams and Nile Rodgers

5. Can’t Stop The Feeling! – Justin Timberlake

6. I Gotta Feeling – Black Eyed Peas

7. Uptown Funk – Mark Ronson featuring Bruno Mars

8. Counting Stars – OneRepublic

9. Forget You – CeeLo Green