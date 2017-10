Peur Sur le Virgin Tonic, suivez l'émission spécial Halloween ! 

Dans le Virgin Tonic, on aime Halloween. Vous l'avez peut-être oublié mais l'an dernier, l'équipe vous avait concocté une émission on ne peut plus flippante. Pour rappel, on vous avait listé les histoires inexpliquées les plus flippantes. Cette année, on réitère ! Petite nouveauté, on fête Halloween en avance. Au programme, les histoires les plus angoissantes de l'équipe (et celles de Christophe Hondelatte), le tout rythmé par des bruitages. Evidemment, vous pouvez participer en réagissant avec le hashtag #JeNeSuisPasPeureuxMais...! Alors, prêt à frissonner avec nous ?

Nous sommes en 1945, la veille de Noël. A Fayette (West Virginia, Etats-Unis), la famille Sodder va se coucher. Mais à minuit, le téléphone sonne. Au bout du fil, une femme qui demande à parler à un homme... sauf que Jennie (la mère de famille) est incapable de comprendre son nom. Il faut aussi préciser que le rire de cette femme était plus qu'étrange. Après ça, Jennie remarque que les lumières sont allumées alors qu'elle avait sommé ses enfants de tout éteindre. Plus tard, dans la nuit, un bruit étrange la réveille - comme une balle en caoutchouc rebondissant sur le toit. Plus tard, Jennie se réveille de nouveau mais... la maison est en feu. Jennie réveille son mari et ses enfants (la famille Sodder compte neuf enfants) mais cinq des enfants sont portés disparus. George Sodder et ses fils aînés tentent de retourner dans la maison mais les flammes les en empêchent. Alors que George envisage de prendre une échelle pour entrer dans la maison, il remarque qu'elle n'est plus là.

Maurice (14 ans), Martha Lee (12 ans ), Louis (10 ans), Jennie Irene (8 ans) et Betty Dolly Sodder (6 ans) n’ont pas survécu au feu. Du moins, c'est ce qu'à cru la famille. De nombreuses questions resteront sans réponse jusqu'en 1968 : Après qu'un magazine ait publié un article sur l'affaire, les Sodder recevront une photo étrange, cette d'un jeune homme. Au dos, quelques notes : "Louis Sodder. j’aime Frere Frankie. Ilil garçons. A90132 ou 35". A ce jour, le mystère reste entier.

Allez, courage ! Halloween se termine bientôt ! Et si vous ne pouvez pas dormir la nuit prochaine, on s'excuse d'avance.