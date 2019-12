Petit Papa Noël, All I Want For Christmas... Retour sur les plus grand succès musicaux de Noël !

Il y a des titres, français ou anglais, qui nous marquent à jamais ! Certains peuvent avoir été écrits et composés il y a plusieurs siècles, tandis que d'autres ont réussi à marquer les esprits des nouvelles générations. C'est le cas pour des chansons telles que Silent Night, repris brillamment par Frank Sinatra, Petit Papa Noël, le plus grand tube de Tino Rossi, Last Christmas de Wham! ou encore All I Want For Christmas is You de Mariah Carey. Vendus à des millions d'exemplaires à travers le monde et repris dans d'innombrables rééditions d'albums, ces titres ont participé au succès et à la fortune de leur interprète. Dernier exemple en date, Mariah Carey vient de confirmer plusieurs records grâce à son célèbre morceau et aurait remporté pas moins de 60 millions de dollars en 25 ans. Alors, à quelques semaines des fêtes de fin d'années, Virgin Radio a décidé de vous replonger dans quelques unes des chansons de Noël les plus marquantes de l'ère moderne. On écoute.

Frank Sinatra - Silent Night

Wham! - Last Christmas

Mariah Carey - All I Want For Christmas Is You

Tino Rossi -Petit Papa Noël

Michael Bublé - It's Beginning To Look A Lot Like Christmas

John & Yoko Plastic Ono Band Harlem Community Choir -Happy Xmas (War Is Over)

Dean Martin - Let it Snow!