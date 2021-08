Petit K nous offre le titre Les mots justes, à retrouver sur Virgin Radio !

A la fin du mois de mai, Kévin Pierrel, alias Petit K, dévoilait Les mots justes, son premier EP composé de quatre titres : Juste pour que ça dure, Sur quel pied danser, point de chute et, le single phare, Les mots justes. Un son que vous pourrez découvrir dès à présent sur les ondes de Virgin Radio. Présenté comme un véritable caméléon, l'auteur-compositeur et interprète est décrit comme "Jonglant entre sapins enneigés l'hiver et pins ensoleillés l'été" dans sa biographie Spotify. Toujours selon le site de musique à la demande, ce dernier "nous apporte dans ses refrains cette fraîcheur et cette liberté que lui inspire son mode de vie". De quoi plaire aux amateurs de musique qui seront, grâce à "une Pop Acoustique piochant dans les codes de la Chanson Française, de la Folk, de l'Electro et parfois même du Rap", nombreux à trouver leur compte. On vous laisse découvrir par vous-même !