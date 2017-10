Petit Biscuit : Waterfall feat Panama, votre son #VirginFriday

Tous les vendredis c'est la même routine sur Virgin Radio, à l'exception de la semaine dernière où nos programmes ont été perturbés avec bonheur par le World Tour de France ! Le vendredi est synonyme de #VirginFriday sur l'antenne de Virgin Radio soit l'occasion de découvrir pendant toute une journée une chanson. Nouveauté ou pépite méconnue, ça c'est le son #VirginFriday ! Après Avicii et son Lonely Together ou le remix de Lust For Life par The Avener, c'est un autre de nos chouchous côté électro qui est à l'honneur. Ce vendredi 6 octobre on vous passe toute la journée le titre Waterfall de Petit Piscuit feat Panama !

Vous étiez passés à côté de cette petite pépite signée Petit Biscuit sortie le 28 septembre dernier ? C'est bien dommage ! Heureusement la session de rattrapage c'est aujourd'hui sur Virgin Radio. Waterfall c'est vraiment notre nouveau coup de cœur, un nouveau morceau auquel on croit à fond et qu'on vous a fait découvrir en live mardi dernier au cours de l'émission live de Cauet S'Lâche ! On espère qu'il vous donnera autant la pêche que nous, vous avez toute la journée pour vous faire une idée avec le #VirginFriday !