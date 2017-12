Petit Biscuit, Vitalic, Kygo... les meilleurs albums électro de 2017 selon la rédac'

On a beau attendre le retour (et le nouvel album) de Daft Punk tel le messie, force est de constater que cette année, nous avons été gâtés en matière d'électro. Côté morceaux marquants, on comptait par exemple Justice, DJ Snake ou encore Kungs. Côté albums par contre, on retrouve quelques poids lourds. La preuve par 10.

Il est jeune, il est bourré de talent et son premier album (intitulé Less is More) est une réussite. Habitué d'Electroshock, Lost Frequencies a fait ses preuves grâce à des morceaux tels que Reality. Pour cet opus, il s'est entouré des meilleurs et ce qui en ressort, ce sont des featurings efficaces. On pense notamment à Here With You ft. Netsky ou encore à Dying Bird ft. Joakim Wilow.

Ce premier EP, dire qu'on l'a attendu serait un euphémisme. Mais pour sa défense, Feder n'a pas eu une minute depuis que Blind et Goodbye l'ont véritablement fait connaître. Cet EP, il l'a promu avec Breathe. Ce qu'on a le plus aimé ? Le retour marqué vers un son un peu plus indé. Après avoir sorti des morceaux qu'on pourrait qualifier de mainstream (comme Lordly, championnat oblige), Feder est allé chercher ce qui, il y a quelques années, en a fait un DJ à suivre.

"Pionner de l'électro tropical" ou "valeur sûre de l'électro mondiale", qu'importe le surnom qu'on lui donne, Kygo met tout le monde d'accord. Pour Kids in Love, il s'est entouré des meilleurs - comme Selena Gomez, par exemple. Et si l'on en croit les chiffres, Kygo est -effectivement- une valeur sûre.

Difficile de parler d'albums électro sans évoquer The Chainsmokers - même si, clairement, on pourrait presque parler de pop. Avec Memories... Do Not Open, le duo d'américains a prouvé une ultime fois qu'il méritait amplement sa place parmi les artistes les plus prometteurs. On note sur cet album la présence de Louane ainsi que d'autres excellents feats. Carton plein pour The Chainsmokers, donc.

Lui aussi, il était attendu dans les bacs. Petit Biscuit a séduit tout le monde avec son cultissime Sunset Lover mais avec Presence, il a surtout montré qu'il n'était pas le DJ d'un seul tube. L'électro planante de Petit Biscuit a mis tout le monde d'accord cet été et maintenant, c'est dans les charts qu'il s'impose.

Dire que tout le monde attendait cet album serait un euphémisme. Après le succès de leurs deux premiers opus, les britanniques de The XX ont pris leur temps (chacun se consacrant à ses projets). Avec I See You, ils ont signé un retour brillant qui, visiblement, a su faire oublier l'attente. Album court, fluide mais surtout, intense, I See You propose quelques pépites comme On Hold, par exemple.

Il flirte parfois légèrement avec la pop et on est bien loin de l'époque de Acceptable in the 80's. Mais il faut bien reconnaître que Calvin Harris est l'un des DJ les plus doués de sa génération. Cette année, il nous a offert Funk Wav Bounces Vol 1. et on y retrouve quelques collaborations prestigieuses : Future, Frank Ocean ou encore PARTYNEXTDOOR, ils sont tous là. Aussi, il nous faut citer Khalid, le petit nouveau qu'il faudra indéniablement suivre.

On l'a retrouvé sur la scène de quelques festivals français cet été et c'est son dernier album (Voyager) qu'il est allé défendre : Vitalic a prouvé -une fois de plus- qu'il était un poids lourd de l'électro avec des morceaux comme Waiting For The Stars, Sweet Cigarette ou encore Eternity. Même au bout de quinze ans de carrière, Vitalic n'a rien perdu de sa superbe (ni de son énergie, d'ailleurs).

Le sixième album studio de Bonobo est sorti en janvier 2017 et clairement, il faisait partie des plus attendus. Sur cet opus, on retrouve notamment un featuring avec Rhye (Break Apart) - que l'on vous conseille vivement. Applaudi par la critique et les fans, Migration DEVAIT se retrouver dans le Top 3.

On va se répéter mais oui l'album est sorti en 2016 et oui, on sait que Pleasure a écopé de la première place au classement des chansons électro de l'année. Mais la vérité, c'est que l'on a tous cartonné le dernier album de Justice cette année. Que ce soit en festival, sur les ondes ou à l'AccorHotels Arena, difficile d'échapper au duo. Et puisqu'on ne sit pas quand est-ce qu'il nous offriront un nouvel opus, autant profiter de celui-ci.

Et pour vous, quel est le meilleur album électro de l'année ?