Petit Biscuit : Suffer, le clip qui plonge dans l'enfer de l'amour... 

Le jeune DJ n'a pas fini de faire parler de lui. Eh oui, alors qu'il entame une tournée aux Etats-Unis, il a tenu à offrir à ses fans un nouveau son. La nouvelle pépite se nomme Suffer et son clip est une ôde brûlante, à l'amour. On vous parlait déjà de ce titre, le mois dernier qui s'accompagnait d'un second, Safe. Aujourd'hui, il se dévoile en une vidéo majestueuse où le feu est maître. Pour illustrer cette complexité, Petit Biscuit à fait appel à un duo de réalisateurs.

"On a demandé à Theo et Akim, les deux réalisateurs, d'écrire un scénario autour du feu, dans une ambiance plus sombre. J'adore la façon dont ils ont conçu cette relation amoureuse étrange avec tous ses flashbacks, qui étaient heureux mais sont devenus douloureux. Ça nous raconte comment nos souvenirs sont importants pour se construire, même si ça nous fait du mal de se les remémorer "

Pour endosser les rôles périlleux, deux révélations françaises : Garance Marillier (Grave) et Sandor Funtek (La Vie d'Adèle). A l'image d'Eminem et de son fameux Love The Way You Lie, Suffer nous plonge dans une romance aux premiers abords saine qui se détériore au fur et à mesure où toxicité et destruction font de la paire. Un petit bijou à ne surtout pas manquer... On vous laisse découvrir le clip, ci-dessous.