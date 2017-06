Petit Biscuit remixe Stay ( Zedd et Alessia Cara ) et c'est génial !

Petit Biscuit revient en force juste avant l'été en dévoilant un remix super classe du titre "Stay" de Zedd et Alessia Cara. Une version subtile du morceau jouant avec des sons de piano pour accompagner la voix de la chanteuse canadienne tout en douceur. A VirginRadio.fr, on est conquis par ce remix qui sent bon l'été... Surtout que Petit Biscuit nous dévoile une nouvelle facette de sa personnalité musicale, un poil plus optimiste que d'habitude. Ca lui va bien...

Un remix qui est en fait un hommage à Zedd. Petit Biscuit, en tournée dans toute la France avec Virgin Radio explique sur Facebook : "Zedd est un des premiers artiste électro que j'ai pu écouter, le fait de le voir revenir après ce petit temps d'absence m'a rappelé pleins de souvenirs, et m'a poussé à faire ce remix. Il est un peu spécial car il est plein de nostalgie, mais surtout avec le funk et le groove qui s'en dégage, c’est une nouvelle facette de moi que je vous dévoile pour la première fois."